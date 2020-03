Das Internet bietet unendlich viele Ressourcen zum Programmieren lernen - Entwickler, die sich das Handwerk selber beigebracht haben, sind mittlerweile gar nicht mehr so selten. Theoretisch könnt ihr euch auch selber zum Data-Scientist weiterbilden, dafür bietet das Netz mittlerweile nämlich ebenfalls sehr viele - oft sogar kostenlose - Ressourcen. Data-Science ist ein interdisziplinäres Feld, in dem wissenschaftliche Methoden, Prozesse, Algorithmen und Systeme angewandt werden, um Wissen und Einsichten aus großen Datenmengen zu ziehen. Anders gesagt: Data-Scientists wenden wissenschaftliche Methoden an, um Muster oder Einsichten zu gewinnen, auf deren Basis Unternehmen Vorgänge optimieren und bessere Entscheidungen treffen können. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...