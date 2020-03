Wir haben mit dem norwegischen Philosophen Anders Indset über künstliche Intelligenz, den Unterschied zwischen echt und virtuell und über Karl Marx gesprochen. Anders Indset ist der Auffassung, dass wir ein neues Gesellschaftssystem brauchen, um die Entwicklungen im Bereich KI beherrschen zu können. Wir können schon heute nicht mehr unterscheiden, was real und was virtuell ist. Und wir haben keine Maßstäbe und emotionale Reaktion dafür, wie wir damit umgehen, was da auf uns zurollt. t3n: Anders, du bezeichnest dich als Optimist, entwirfst aber ein ...

