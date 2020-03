Die Aktie von HSBC zählt am Mittwoch zu den großen Gewinnern an der Börse. Der Titel steigt deutlich. Zu den auffälligsten Papieren an der Börse gehört heute der Anteilsschein von HSBC. Die Aktie verzeichnet zur Stunde einen Preisanstieg von 8,18 Prozent. Sie hat sich um 41 Cent gegenüber dem letzten festgestellten Kurs des vorigen Handelstages verbessert und notiert bei 5,46 Euro.

