Es sind verrückte Tage an den Börsen, die Ausschläge bei den großen Indizes bleiben extrem. Der DAX legte gestern sage und schreibe elf Prozent zu. Auch an der Wall Street ging es in ähnlichen Dimensionen nach oben. Bei den Einzelwerten geht es heute um E.ON, Thyssenkrupp und Nike. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.