Die FACC-Aufsichtsratssitzung hat im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise umfangreiche Maßnahmen beschlossen. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in der internationalen Luftfahrtindustrie im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise, welche sich auf der Marktseite und in den eigenen Werken auszuwirken werden, müssen wir heute davon ausgehen, dass es in den nächsten Quartalen zu spürbaren Nachfrageeinschränkungen kommen wird. Aus heutiger Sicht sind Auswirkung auf die Ertragslage des Konzernes für 2020 und zumindest auch 2021 derzeit nur schwer einschätzbar. Das Management geht aus heutiger Sicht davon aus, dass eine seriöse Markteinschätzung nicht vor Mitte des Jahres 2020 möglich sein wird", teilt der Flugzeugkomponenten-Hersteller mit. Vor diesem Hintergrund haben ...

