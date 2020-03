In drei Wochen verlor der schwerste Konzern der Welt rund 36 % oder so um 400 Mrd. $ an Wert. Gestern + 11 % als Rückkehr zu... was? Die alten Notierungen sind nicht in wenigen Wochen wieder zu erreichen. Aber so wie sich Apple verhält, werden sich mehr oder weniger alle modernen Unternehmen und deren Aktien in den kommenden Monaten verhalten. Apple ist der Leitbulle.



