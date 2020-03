Für den deutschen Leitindex DAX geht es am Mittwoch zum Handelsstart nach oben. Rückenwind erhält die heimische Börse aus den USA.Der DAX startete 2,96 Prozent höher bei 9.987,37 Zählern in den Tag und konnte bereits kurz darauf kurz über die 10.000-Punkte-Marke klettern.Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Corona-Krise treibt die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch noch höher.Nach langen Verhandlungen haben sich das Weiße Haus und die Demokraten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...