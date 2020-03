Zierenberg (ots) - CANSOUL Finance UG ist Initiator und Advisor des ersten Deutschen Hanf Aktienfonds: CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global (WKN:A2N84J)10 gute Gründe, warum die Trendwende an den globalen Cannabis Märkten bereits in der 1. Jahreshälfte erwartet wird.Pharma: Epidiolex (Antiepileptikum aus Cannabinoiden von GW Pharmaceutical UK) erlangt Zulassung für den US-Amerikanischen und Europäischen MarktAktuell >500 klinische Studien weltweit - Globale Pharmaindustrie steht für Investitionen bereitKontinuierliche Steigerung der Medical Cannabis Verschreibungen für Patienten weltweitErste Medical Cannabis Ernte von Aphria Inc. in Deutschland (Neumünster) 2020 erwartetUSA: DEA (Drug Enforcement Administration) stellt neue Wissenschaftler ein und bewertet in naher Zukunft die Einstufung von Cannabis erneutNovel-Food: Angereicherte Lebensmittel mit CBD (Cannabinidol nicht psychoaktiv) Regulierung steht auf Bundesebene der USA und Europa bevor und lockt Großinvestoren, wie Coca Cola, Pepsi, Mars etc.Leihgebühren auf Aktien für Short-Seller massiv gestiegen (teils >20%) / Eindeckung und Turn auf Long Positionen erwartetMexiko und Luxembourg befinden sich im vollumfänglichen LegalisierungsprozessDrei weitere Bundesstaaten der USA (New Jersey, Nebraska und South Dakota) und Neuseeland stimmen 2020 über vollumfängliche Nutzung von Cannabis abGünstigstes Marktniveau seit Auflegung des Global Cannabis Stock Index im Jahr 2013VORZEICHNUNGSPHASE: Bis Freitag, den 27. März 2020 nimmt die Liechtensteinische Landesbank sowie die BNP PARIBAS, Consorsbank und DAB reduzierte Zeichnungen ab 50.000,- EUR in der Institutionellen Tranche (WKN: A2PX8T) des CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global entgegen.Konditionen: Management Fee 0,95% p.a., 10% Performance Fee nach Hurdle Rate 6% in Verbindung mit High Watermark.CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global reduziert seine Cashquote von 32% auf 10% und kauft sich in der aktuell günstigen Marktphase ein.Zur Risikodiversifikation bedarf es einer Investition in die gesamte Wertschöpfungskette der globalen Hanf-Industrie: Anbau, Patente und Lizenzen, Distribution, Forschung, Technologie, Produktpalette und Pharmazie.CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global (R-Tranche WKN: A2N84J / I-Tranche WKN: A2PX8T) bietet seit dem 3. Dezember 2018 eine mögliche Investmentlösung an. Im Portfolio befinden sich aktuell 40 Unternehmen der globalen Hanf-IndustrieGeschäftsführer, Daniel Stehr: "Der Clou an unserem Business ist die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit, Vielfältigkeit und Wachstum."Name: CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global R-Tranche WKN:A2N84J /ISIN:LI0443398271 - I-Tranche WKN:A2PX8T / ISIN:LI0514446835Bloomberg-Ticker: HANFEURGebühren: 1,65% (Vermögensverwaltung, Risikomanagement und Vertrieb),zzgl. weitere Gebühren gemäß FondsprospektPerformance Fee: Hurdle Rate 6%, dann 20% Performance Fee inVerbindung mit High WatermarkWeitere Infos: www.cansoul.de (http://www.cansoul.de)Informationsstelle in Deutschland:Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstrasse 24, D-60311Frankfurt am MainZahlstelle Österreich:Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1,A-1100 WienPartner: Baader Bank AGBN & Partners Capital AGErnst & Young AGIFM Independent Fund Management AGLiechtensteinische Landesbank AGCANSOUL Finance UG (haftungsbeschränkt)Friedensallee 3822765 HamburgMail: info@cansoul.deTelefon: +49 40 6077549-0Web: www.cansoul.de (http://www.cansoul.de)Disclaimer:Die Anlageberatung nach §1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und dieAnlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgen im Auftrag, imNamen, für Rechnung und unter Haftung des dafür verantwortlichenHaftungsträgers BN & Partner Capital AG, Steinstraße 33, 50374Erftstadt, nach § 2 Abs. 10 KWG. NB & Partners Capital AG besitzt fürdie vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnisder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß §32 KWG.Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation ("KI")im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die "KI" richtet sich annatürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw.Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszweckeneingesetzt.Diese "KI" kann eine individuelle anlage- und anlegergerechteBeratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag nochirgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwiegeartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eineAnlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladungzur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oderAufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft inFinanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absichtverfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Diesteuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichenVerhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigenÄnderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers(u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmender Erstellung der "KI" nicht berücksichtigt.Eine Anlage in erwähnteFinanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltetgewisse produktspezifische Risiken - z.B. Markt- oderBranchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- undBonitätsrisiko - und ist nicht für alle Anleger geeignet. Dahersollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erstnach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einenregistrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügungstehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Informationfinden Sie hier die "Wesentlichen Anlegerinformationen" und dasWertpapierprospekt:https://www.ifm.li/FundPublikationen.aspx?nid=8207&;groupnr=8207&lang=de&id=378504Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässigerIndikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen undPrognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftigesGeschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigenEntwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Dieaufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf denZeitpunkt der Erstellung dieser "KI", eine Garantie für dieAktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden.Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen desVerfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeitmöglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende "KI" isturheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerblicheVerwendung sind nicht gestattet. Datum: 02.08.2019
Herausgeber: Daniel Stehr, CANSOUL Finance UG (haftungsbeschränkt),
Friedensallee 38, 22765 Hamburg handelnd als vertraglich gebundener
Vermittler (§ 2 Abs. 10 KWG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und
unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners
Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt.