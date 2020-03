Medizinische Druckluft gilt als ein Arzneimittel. Sie muss als lebenserhaltendes Gas in Krankenhäusern rund um die Uhr ohne Ausfallrisiko und in höchster Qualität verfügbar sein. Um Patienten auf Intensivstationen künstlich zu beatmen, muss die Atemluft absolut rein sein. Die Kompressoren von Boge erzeugen reine Druckluft in höchster Qualität. Zudem trocknen Aufbereitungseinheiten sie siebenstufig ...

