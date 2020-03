Unterföhring (ots) - Doppelte Demaskierung, doppelter Rätsel-Spaß. "The Masked Singer" begeistert am Dienstagabend weiter die Zuschauer und holt einen göttlich-starken Marktanteil von 26,2 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Im Tagesmarktanteil liegt ProSieben mit hervorragenden 15,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe klar an der Spitze.Das Star- und Lifestyle-Magazin "red." mit Viviane Geppert punktet im Anschluss an "The Masked Singer" mit sehr guten 17,0 Prozent Marktanteil.Zum ersten Mal gab es zwei Demaskierungen in "The Masked Singer": Angelo Kelly verlässt aus privaten Gründen die Show und schlüpft aus der Kakerlake. "Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Allerdings habe ich für mich entschieden, vorzeitig abzubrechen. Ich lebe seit Jahren in Irland, möchte und kann in der heutigen Zeit nicht mehr reisen", begründet der Sänger nachvollziehbar seinen Ausstieg. Nach der finalen Abstimmung der Zuschauer via ProSieben-App lässt dann auch noch die Göttin ihre Maske fallen und sorgt erneut für erstaunte Gesichter bei Ruth Moschner, Rea Garvey und Luke Mockridge im Rate-Team: Es ist Rebecca Immanuel. Niemand tippte auf die beliebte Schauspielerin! "Ich hätte natürlich gerne weitergemacht. Dieses unfassbare Abenteuer, mit diesen entzückenden Menschen, die das gestalten und jede Woche aufs Neue aus der Taufe heben. Ein ganz kleines bisschen freue ich mich auch, dass ich wieder bei meiner Familie sein und endlich meinen Freunden erzählen kann, was ich die letzten Wochen gemacht und erlebt habe - und warum ich zuhause und auf der Straße so viel gesungen habe", sagt Rebecca Immanuel.In der vierten großen Liveshow von "The Masked Singer" am Dienstag, 31. März 2020, um 20:15 Uhr geht der große Rätselspaß auf ProSieben weiter. Wer ist das Faultier, das Chamäleon, der Drache, der Hase, der Roboter oder der Wuschel?"The Masked Singer" immer dienstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unter http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.deFolge verpasst?Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 25.03.2020 (vorläufig gewichtet: 24.03.2020)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra DandlTel. +49 89 9507-1158, -1169Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4556036