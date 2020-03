Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) befindet sich noch immer in einer durchwachsenen Verfassung. Zum 24.03. gingen die Anteilsscheine des Zahlungsdienstleisters immerhin auf einem Kursniveau von über 90 Euro in den Handel. Nichtsdestotrotz sind die alten Rekordhochs von teilweise 199 Euro weit entfernt. Die Aktie notiert ja nicht einmal mehr dreistellig. Trotz des Corona-Crashs geht das operative Wachstum munter weiter. In diesen Tagen kann der DAX-Zahlungsdienstleister eine weitere Kooperation ...

