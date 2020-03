London (ots/PRNewswire) - Frisches Kapital zur Beschleunigung der globalen Expansion, Unterstützung der Produktentwicklung, Stärkung der Führung und Erweiterung der Vertriebskanäle von SoftIronSoftIron Ltd., der führende Anbieter von speziell entwickelten, leistungsoptimierten Rechenzentrumskomponenten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 34 Millionen Dollar an Beteiligungsfinanzierung in der zweiten Finanzierungsrunde von seinen bestehenden Investoren erhalten hat. SoftIron wird die Finanzierung dazu verwenden, seine Präsenz in Nordamerika, Europa und der APAC-Region mit geplantem Wachstum in den Bereichen Vertrieb, Produktmarketing und Support auszubauen. Darüber hinaus sollen damit die technischen Entwicklungsinitiativen zum Aufbau seines Portfolios von Rechenzentrumskomponenten auf der Grundlage führender Open-Source-Softwarelösungen gestärkt werden.SoftIron® fertigt aufgabenspezifische Komponenten für Scale-Out-Rechenzentrumslösungen, die eine branchenführende Leistung in den Bereichen Dichte, Effizienz, Kapazität, Geschwindigkeit und Wärmeabgabe bieten. Die Hardware wird in Kalifornien konzipiert, entwickelt und zusammengebaut und ist speziell darauf ausgerichtet, die Leistung der klassenbesten Open-Source-Software für die heutigen Hyper-Scale- und SMB-Rechenzentren zu optimieren. Ziel der gemeinsamen Gründer Phil Straw, Mark Chen und Norman Fraser war es, den Speichersektor aufzubrechen und die Lösungen der älteren Speicherhersteller mit ihrem HyperDrive® Software-definierten Speicherangebot herauszufordern, das speziell für die optimale Leistung mit Ceph entwickelt wurde. Seitdem hat das Unternehmen sein Angebot erweitert, um das gesamte Anforderungsspektrum von Rechenzentren abzudecken, zuletzt mit der Einführung von HyperSwitch, einem Top-of-Rack-Switch der nächsten Generation, der zur Maximierung der Leistung und Flexibilität von SONiC entwickelt wurde. Da SoftIron das vollständige, durchgängige Eigentum am gesamten Design- und Fertigungsprozess besitzt, ist es der einzige Anbieter, der eine nachweisbare Herkunft seiner Produkte für sich beanspruchen kann, was eine hundertprozentige, vollständige Transparenz der Integrität seiner Hardware und Software bedeutet."Am meisten freut uns die Verwirklichung unserer ursprünglichen Vision, nämlich die Bedürfnisse eines jedes Aspekts heutiger Rechenzentren ganzheitlich zu erfüllen", erklärte Phil Straw, CEO von SoftIron. "Wir hatten in unserer Anfangszeit nichts zu verlieren, also haben wir das Undenkbare getan und unsere Komponenten von Grund auf neu gebaut, um das zu erreichen, was wir als die neue Norm ansahen: ein flexibles, anpassungsfähiges, Open-Source-basiertes, softwaredefiniertes Rechenzentrum. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass wir jetzt auf dem besten Weg sind, ein das gesamte Spektrum abdeckendes Computerunternehmen zu werden. Wir bauen nicht mehr nur eine Speicherkomponente, sondern bieten eine durchgehende End-to-End-Lösung an, die meiner Überzeugung nach das Unternehmensrechenzentrum revolutionieren wird. In Kombination mit unserer nachweisbaren Hardware und unserem Versprechen der "sicheren Herkunft" sind wir gut positioniert, um unser Unternehmen auf die nächsthöhere Stufe zu bringen.""Wir haben die letzten Jahre weitgehend unbemerkt unsere Entwicklungen vorangetrieben, unsere Vision verfeinert und hart daran gearbeitet, sie durch bahnbrechende technologische Erfolge umzusetzen", sagte Harry Richardson, Wissenschaftlicher Leiter bei SoftIron. "Jetzt das Ergebnis in großem Maßstab auf den Markt bringen zu können, ist eine enorme Bestätigung für das Team und für unsere Vision, speziell entwickelte Hardware zu liefern, die die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Open-Source-Software-definierten Lösungen maximiert. Wir haben einige wirklich großartige Dinge für Unternehmen zu bieten, die Open Source nutzen und ihre geschäftskritische Datenverarbeitung von der Bindung an proprietäre Anbieter wegführen möchten."Vor Kurzem gab SoftIron die Einführung von HyperSwitch bekannt, einer Reihe von Top-of-Rack-Netzwerk-Switches der nächsten Generation zur Maximierung der Leistung und Flexibilität von SONiC (Software for Open Networking in the Cloud), einem Open-Source-Netzwerkbetriebssystem, das von Microsoft für hochleistungsfähige Scale-Out-Netzwerksysteme entwickelt wurde.Informationen zu SoftIron®SoftIron® ist der weltweit führende Anbieter von aufgabenspezifischen Komponenten für erweiterbare Rechenzentrumlösungen. Seine überlegene, zweckgerichtete Hardware wird in Kalifornien konzipiert, entwickelt und zusammengebaut, wobei er der einzige Hersteller ist, der eine nachweisbare Herkunft bietet. Das softwaredefinierte HyperDrive®-Speicherportfolio für Unternehmen läuft mit Leitungsgeschwindigkeit und ist speziell zur Optimierung von Ceph konzipiert. HyperSwitch ist seine Reihe von Top-of-Rack-Switches der nächsten Generation, die zur Maximierung der Leistung und Flexibilität von SONiC entwickelt wurden. HyperCast ist seine simultane 4K-Transkodierungslösung mit hoher Dichte für die Ausgabe auf mehreren Bildschirmen und in mehreren Formaten. SoftIron erschließt Unternehmen einen größeren geschäftlichen Nutzen, indem es klassenbeste Produkte ohne Software- und Hardware-Lock-in liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.SoftIron.com.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1136986/closeup3.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/557880/SoftIron_Logo.jpgPressekontakt:Isaac LopezOmniScale Media360 576 5475isaac@omniscalemedia.comOriginal-Content von: SoftIron, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140662/4556047