Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Erholungstrend dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost fortsetzen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Erholungstrend dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost fortsetzen. Die Aussicht auf ein Konjunkturpaket in Höhe von 2 Billionen Dollar in den USA zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie dürfte weitere Kursgewinne auslösen, heisst es am Markt. In den USA hatte der Dow Jones am Vortag...

Den vollständigen Artikel lesen ...