Hamburg (ots) - Schauspielerin Senta Berger, 78, ist seit 53 Jahren mit dem Regisseur Michael Verhoeven, 78, verheiratet. In der aktuellen GALA (Heft 14/2020, ab morgen im Handel) sagt sie, was das Geheimnis ihrer langen Ehe ist. "Man muss wissen, dass man nicht immer glücklich sein kann". Sie finde ihren Mann nach wie vor "anregend und faszinierend", aber eines rege sie immer wieder auf: "Ich habe einen Chaos-Mann! Das Jüngste von drei Kindern, der einzige Sohn von den drei Geschwistern. (...) Er hat nicht gelernt, irgendwas im Haus zu machen. Er kann innerhalb von einer halben Stunde das Chaos ausbrechen lassen. Er ist dabei ganz lieb und sagt: ,Es tut mir so leid, ich kann nicht Ordnung halten so wie du.'"