Berlin (ots) - Das Telemedizin-Unternehmen Kinderheldin, das seit 2017 als Vorreiter in der telemedizinischen Beratung von Schwangeren und jungen Eltern aktiv ist, erweitert seinen Service als Antwort auf die aktuelle Corona-Pandemie. Zurzeit bestehen über 60 Kooperationen mit Krankenkassen, Versicherern, Kliniken und Städten, die ihren Mitgliedern und Patienten die Beratung rund um Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit kostenlos anbieten."Unser digitales Angebot hat bereits vor der Corona-Krise Entlastung und schnelle Hilfe ermöglicht. Jetzt wird noch deutlicher, wie sinnvoll unser Modell in der aktuellen Ausnahmesituation die Vor-Ort-Versorgung entlasten kann und wie gut telemedizinische Lösungen helfen können", sagt Dr. Paul Hadrossek, Gründer und Geschäftsführer von Kinderheldin.Medizinisch fundierte Informationen von Hebammen und ÄrztenAuch in der derzeitigen Situation steht das Team via Chat, Telefon oder Video-Call mit fachlichem Rat täglich zwischen 7:00 und 22:00 Uhr individuell zur Seite. Ergänzt wird das Angebot zur Zeit kurzfristig durch eine ärztliche Hotline.Betreute Online-Kurse zur individuellen Geburtsvorbereitung und NachsorgeUm die Folgeprobleme der Corona-Pandemie, wie das Ausfallen klassischer Kursangebote, abzufangen, startet Kinderheldin ab sofort Online-Kurse mit persönlicher Betreuung zu den Themen Geburtsvorbereitung und Nachsorge. Hier werden (werdende) Eltern in Kleingruppen via Live-Kurs durch Hebammen online auf die Geburt vorbereitet oder bei der Rückbildung unterstützt.Gleichzeitig möchte Kinderheldin mit dieser Lösung freiberufliche Hebammen dabei unterstützen, Online-Kurse anzubieten. "Auch auf Seiten der Hebammen gibt es aktuell viele Fragen und Unsicherheiten. Mit diesem Angebot wollen wir Hebammen die Möglichkeit geben, ihre Kurse unkompliziert digital anzubieten um so weiter für (werdende) Eltern da zu sein", ergänzt Nicole Höhmann.Kliniken erhalten kostenlose Sofort-UnterstützungFür Kliniken hat Kinderheldin ein Kooperationsmodell geschaffen, in dem diese Gutscheine von Kinderheldin ausgeben können, um den Patienten zuverlässige Informationsangebote zu ermöglichen und die Strukturen vor Ort zu entlasten. Interessierte Kliniken können diese Unterstützung ab sofort innerhalb eines Tages anbieten. Das Angebot steht Kliniken in Deutschland für die nächsten 4-6 Wochen als Soforthilfe kostenlos zur Verfügung.