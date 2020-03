Solide Zahlen und zuversichtliche Aussagen über künftige Dividenden treiben die Aktien von E.ON an. Mit einem Kursplus von rund 8 Prozent ist die E.ON-Aktie der Top-Wert DAX - auch wenn Unsicherheiten bleiben.E.ON will nach der Übernahme von Innogy seinen Gewinn im laufenden Jahr steigern und kündigte an, die Dividende jährlich um bis zu fünf Prozent erhöhen zu wollen.Ein Unsicherheitsfaktor bleiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...