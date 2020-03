NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Julian Livingston-Booth sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von guten Resultaten des Immobilienkonzerns. Der Ausblick auf 2020 entspreche in etwa seinen Erwartungen./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 03:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 03:30 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A0HN5C6

