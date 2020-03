Wien (www.anleihencheck.de) - Bedeutende Frühindikatoren zur Konjunkturdynamik, Einkaufsmanagerindices (PMIs), zeigten gestern einen Einbruch der Geschäftsstimmung im März, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Insbesondere im Dienstleistungssektor würden die Stimmungsindikatoren einen herben Rückgang der Wirtschaftsleistung aufgrund der Coronavirus-Krise signalisieren. In der Eurozone sei der Dienstleistungs-PMI von 52,6 auf 28,4 Punkte gesunken, während der Rückgang in den USA etwas geringer ausgefallen sei (von 49,4 auf 39,1). Überraschend widerstandfähig zeige sich das verarbeitende Gewerbe in den USA (49,2), wo die Eindämmungsmaßnahmen das finale Ausmaß jedoch noch nicht erreicht hätten. In der Eurozone sei der PMI für das verarbeitende Gewerbe auf 44,8 Punkte gefallen und habe damit über den Erwartungen gelegen. Die ersten Daten zum Coronavirus würden somit bestätigen, dass die ökonomischen Effekte besonders im Dienstleistungssektor eine starke Ausprägung finden würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...