Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Zentralbank hat sich in die Reihe der wenigen Notenbanken eingefügt, die ihre Leitzinsen wegen der Corona-Krise noch nicht gesenkt haben, so die Analysten von Postbank Research.Die Währungshüter hätten auf ihrer gestrigen Sitzung aber entschieden, die Liquiditätsbeschaffung für Banken zu erleichtern, indem nun auch Kredite an große Unternehmen als Sicherheit für Notenbankliquidität verwendet werden dürften. Außerdem solle ein neues Kreditinstrument geschaffen werden, über das für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren unbegrenzt Liquidität zu einem festen Zinssatz bereitgestellt werde. Die Währungshüter wollten außerdem eine Wiederaufnahme ihres Ankaufprogramms für Hypothekenanleihen prüfen, um die Marktliquidität zu erhöhen und eine günstigere Finanzierung des Immobilienerwerbs zu ermöglichen. ...

