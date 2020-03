Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern mit deutlichen Kursaufschlägen in den Handel und war in der Lage diese im weiteren Verlauf auszubauen, berichten die Analysten der Helaba. Damit seien einerseits die nachbörslichen Kursgewinne an den US-Börsen im Zuge des angekündigten FED-Ankaufprogramms und andererseits die positiven Vorgaben der asiatischen Märkte nachvollzogen worden. ...

