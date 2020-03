BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europas Bankenlobby sucht wegen der Corona-Krise Insidern zufolge nach einer gemeinsamen Haltung zu einer möglichen Streichung der Dividenden für die Aktionäre. Der Chef der italienischen Großbank Unicredit , Jean Pierre Mustier, der derzeit den europäischen Bankenverband EBF führt, habe die Mitglieder des Bündnisses schriftlich nach ihren Ansichten gefragt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Beim Verband war für Bloomberg zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.



Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hatte Banken erst am Dienstag zur Zurückhaltung bei der Ausschüttung von Dividenden und Boni aufgefordert. "Wir raten Finanzinstituten, mit vorhandenen Kapitalressourcen sehr sorgfältig umzugehen", stellte Bafin-Präsident Felix Hufeld klar.



Mit einem Verzicht auf die Gewinnausschüttung dürften die Institute zwar ihre Aktionäre enttäuschen, würden aber ihre Kapitalbasis stärken, so dass sie Unternehmen mit zusätzlichen Krediten in der Krise stärker unterstützen könnten. Mit einer gemeinsamen Empfehlung des Verbands könnten Bankchefs einen solchen Schritt leichter gegenüber ihren Anteilseignern vertreten, begründete ein Eingeweihter die Überlegungen von Unicredit-Chef Mustier gegenüber Bloomberg.



Unter den börsennotierten deutschen Geldhäusern hat die Deutsche Bank nach ihrem fünften Verlustjahr in Folge ohnehin keine Dividende geplant. Die Commerzbank sieht für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Ausschüttung von 15 Cent je Aktie vor, ein Viertel weniger als im Vorjahr. Die Aareal Bank plant eine Dividende von zwei Euro, ein Rückgang um 10 Cent, und die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) will mit 90 Cent je Aktie 10 Cent weniger ausschütten als für 2018.



Gerade erst hat die Bankaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) die Kreditinstitute wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie bei den Kapitalvorschriften entlastet. So dürfen sie die Vorgaben für Kapital- und Liquiditätspuffer vorübergehend unterschreiten und bekommen mehr Luft bei der Verbuchung fauler Kredite./stw/fba/mis