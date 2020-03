Berlin (ots) - Kita- und Schulkinder, die in der aktuellen Corona-Krise in einer Notbetreuung in Kitas oder Schulen sind, weil Ihre Eltern in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten, stehen weiterhin unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Darauf weisen die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand hin. Ereignen sich Unfälle hingegen im Rahmen einer privat organisierten Kinderbetreuung, ist die gesetzliche Krankenversicherung der richtige Ansprechpartner.Für alle Eltern, die aktuell ihre Kinder zu Hause betreuen und parallel dazu im Homeoffice arbeiten, hier ein paar Tipps der Aktion Das sichere Haus, wie sie die Doppelbelastung möglichst sicher und gesund bewältigen können:- Versuchen Sie einen festen Zeitraum zu definieren, an dem Sie imHomeoffice arbeiten. Besprechen Sie vorher mit IhremArbeitgeber, ob Sie einige Arbeiten zum Beispiel auch am Abenderledigen können, wenn die Kinder im Bett sind.- Falls Sie im Homeoffice kein eigenes Büro zur Verfügung haben,richten Sie eine "Bannnmeile" ein. Das signalisiert anderen:"Bitte nicht stören, hier wird gearbeitet." Als Barriere eignensich zum Beispiel Klebeband oder Kissen auf dem Fußboden.- Falls Sie zu zweit im Homeoffice sind, definieren Sie klareZeiten für die jeweilige Kinderbetreuung. Bei schönem Wetter:Draußen spazierengehen mit Kindern ist noch möglich. Beischlechtem Wetter: eine Broschüre der Aktion Das sichere Hausbietet Spieleideen für drinnen:https://das-sichere-haus.de/broschueren/sicher-gross-werden. (https://das-sichere-haus.de/broschueren/sicher-gross-werden) Stress und Hektik begünstigen Stürze - die häufigste Unfallursache im Homeoffice.- Achten Sie darauf, dass Kabel von PC, Laptop und Drucker soverstaut sind, dass Sie nicht darüber fallen oder sich einfädelnkönnen. Kleben Sie lose Kabel mit breitem Klebeband auf demFußboden fest.- Herumliegendes Spielzeug wird schnell zur Stolperfalle. HaltenSie Ihre Kinder dazu an, möglichst nur im eigenen Zimmer zuspielen.- Beenden Sie Ihre Arbeit im Homeoffice, wenn Sie kochen wollenund kleine Kinder im Haushalt leben. Heiße Speisen, dieunbeaufsichtigt auf dem Herd stehen, sind eine ernst zu nehmendeGefahrenquelle.- Legen Sie genügend Pausen mit Dehn- und Streckübungen ein.Improvisierte Homeoffice Plätze sind oft ergonomisch nichtoptimal. Das führt schnell zu Schulter- und Nackenschmerzen. Pressekontakt:PRESSEKONTAKT:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTel.: +49-30-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/4556118