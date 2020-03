Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef Christian Lindner fordert von der Bundesregierung wegen der zusätzlichen Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Krise eine neue Bewertung von anderen geplanten Vorhaben. Jetzt sei die Stunde des Staats, um finanzielle Hilfen bereitzustellen, wo der Einzelne die wirtschaftlichen Folgen nicht bewältigen könne.

"Aber auf Dauer wird auch der starke deutsche Staat nicht in der Lage sein, eine Volkswirtschaft zu stabilisieren, die nicht ins Leben zurückfindet. Irgendwann wird auch jemand dafür zahlen müssen, was wir jetzt an Schutzschirmen aufspannen", erklärte Lindern im Deutschen Bundestag, der am Nachmittag über Rettungspakete abstimmen will.

Daher müsse in der Zeit nach der Krise auch über die weitere Finanzplanung des Bundes und die Vorhaben der Regierung neu gesprochen werden.

"Ich erwarte eine Repriorisierung vieler Vorhaben, denn es wird darum gehen, dass wir die langfristigen wirtschaftlichen Folgen dieser aktuellen Krise nicht zu Lasten von Bürgerinnen und Bürger und nächster Generationen einseitig verteilen", mahnte Lindner.

Auch müsse man dann besprechen, ob die jetzt beschlossenen Maßnahmen wirklich treffsicher seien. Wichtig sei mehr staatliche Unterstützung für den kleineren Mittelstand.

Die FDP werde die Hilfspakete trotz vereinzelter Bedenken unterstützen. Wichtig sei auch, dass man bald zu einer offenen Gesellschaft zurückkehren könne.

