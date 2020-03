Innsbruck (ots) - Innovativ, funkbasiert, einsatzbereit in KrisensituationenGänzlich oder partiell ausgefallene Rufanlagen bzw. Rufkomponenten in Pflege- und Betreuungseinrichtungen stellen sowohl für die betreuten Personen als auch für das Pflege- und Betreuungspersonal eine große Herausforderung und Belastung dar. Gleiches gilt bei Krisensituationen mit der Notwendigkeit BewohnerInnen in technisch nicht integrierte Räumlichkeiten umzusiedeln oder beim Betrieb von Notunterkünften.Die 2PCS Solutions GmbH hat in Zusammenarbeit mit Kunden eine für diese zeitkritischen Einsatzzwecke adaptierte 2PCS Notfalllösung entwickelt, welche innerhalb kürzester Zeit in Betrieb gehen kann. Kurzeinsätze des 2PCS Ruf- und Ortungssystems sind für wenige Tage ohne externe Stromversorgung und Internetanbindung möglich und erfüllen dennoch Standards, wie zum Beispiel die permanente Geräte- und Funktionsüberwachung. Für längere Einsätze ist eine Stromversorgung (PoE/5V/230V/7V-48V) notwendig.In der Standardvariante sind 2PCS Funk-Handsender, 2PCS Birntaster, 2PCS Mitarbeiter-Tags und 2PCS Sende-/Empfangseinheiten sowie alle notwendigen Softwarekomponenten (2PCS mobile App, 2PCS web Plattform und Hosting) enthalten. Zusätzlich kann mittels ESPA, UMO, SMS, Sprachnachrichten etc. über Rufe benachrichtigt bzw. diese bearbeitet und quittiert werden. Das durch die Systemarchitektur per se interoperable 2PCS Ruf- und Ortungssystem ermöglicht eine Integration in bestehende IKT-Landschaften.Ab 25. März 2020 stellt die 2PCS Solutions GmbH dieses innovative Ruf- und Ortungssystem für zeitkritische Einsatzzwecke in Notsituationen im Rahmen eines Mietmodells zur Verfügung, um die Investitionen gering zu halten. Qualifizierte Systemintegratoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz können vor Ort zügig agieren und bieten auch individuelle Finanzierungsmodelle an.Weitere Informationen und Kontakte sind unter www.2pcs-solutions.com (http://www.2pcs-solutions.com/) abrufbar.Pressekontakt:2PCS Solutions GmbHKaiserjägerstraße 1A-6020 Innsbruckwww.2pcs-solutions.comoffice@2pcs-solutions.com+43-512-890016-20Original-Content von: 2PCS Solutions GmbH., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142961/4556251