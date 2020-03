Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat keine Einwände gegen den vom Bundeskabinett Anfang der Woche beschlossenen Nachtragshaushalt über 156 Milliarden Euro, mit dem die Kosten der Corona-Krise bewältigt werden sollen. Das teilte die Länderkammer in Berlin mit.

Die entsprechende Stellungnahme des Bundesrates werde nun unmittelbar dem Bundestag zugeleitet, der den Nachtragshaushalt noch am Berichtstag in zweiter und dritter Lesung verabschieden will. "Damit die geplanten Unterstützungsmaßnahmen so schnell wie möglich greifen, soll der Nachtragshaushalt bereits in der Sondersitzung des Bundesrates am 27. März zum Abschluss gebracht werden", erklärte die Länderkammer.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte am Morgen im Bundestag, das Nachtragsbudget umfasse "eine gigantische Summe, fast die Hälfte unseres normalen Haushaltes für ein Jahr". Um die wegen der Corona-Krise geplanten Hilfspakete für Unternehmen, Krankenhäuser und Arbeitnehmer zu finanzieren, ist in dem Nachtragshaushalt ein Ausgabevolumen von insgesamt rund 122,5 Milliarden Euro vorgesehen. Zudem rechnet Scholz mit 33,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen als ursprünglich im Haushalt 2020 eingeplant.

Das Nachtragsbudget bedeutet ein Überschreiten der verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Schuldenbremse. Der Bundestag muss dafür mit der Mehrheit seiner Mitglieder noch am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss fassen, damit in dieser Notsituation mehr Schulden aufgenommen werden können. Dies sieht das Grundgesetz so vor.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2020 05:55 ET (09:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.