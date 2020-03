Unterföhring (ots) -- Das neue Sky Original ab 26. März auf Sky Atlantic HD und auf Abruf- Provokative Crime-Serie vor dem Hintergrund des internationalen Drogenhandels- Kreiert von Stefano Sollima, Leonardo Fasoli und Mauricio Katz- Produziert von Cattleya und Bartlebyfilm, basierend auf dem gleichnamigenBuch von Roberto Saviano- In den Hauptrollen Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres,Guiseppe De Domenico, Adriano Chiaramida- Trailer zum Download: https://we.tl/t-8BvOeckOAH Die auf dem gleichnamigen Bestseller von Roberto Saviano (Gomorrha) basierende Mafiaserie "ZeroZeroZero" über den internationalen Kokainhandel, ist ab 26. März immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu sind sofort alle Episoden auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Kreiert wurde die achtteilige Serie von Stefano Sollima, der bereits Savianos Buch "Gomorrha" in Szene setzte.Über "ZeroZeroZero":"ZeroZeroZero" handelt von den unterschiedlichen kriminellen und familiären Systemen, die gleichermaßen brutal und machthungrig sind. Die Serie zeigt, wie die Mexikanischen Kartelle, die Ndrangheta aus Kalabrien und korrupte amerikanische Geschäftsleute um die Vormachtstellung über die Handelsrouten der am meisten gehandelten Droge der Welt kämpfen: Kokain.Der im Untergrund lebende, italienische Mafiaboss Don Minu (Adriano Chiaramida) ordert in Mexiko 5000 Kilo Kokain. Die gigantische Lieferung soll seine Vormachtstellung im internationalen Drogenhandel besiegeln. Doch sein Enkel Stefano (Giuseppe De Domenico) will den Plan vereiteln. Als die Anzahlung für den Deal nicht eintrifft, hat das schwerwiegende Folgen für den amerikanischen Mittelsmann Edward Lynwood (Gabriel Byrne) und dessen Kinder Emma (Andrea Riseborough) und Chris (Dane DeHaan).Die von Sky Studios produzierte Crimeserie "ZeroZeroZero" - der Titel spielt auf die Reinheitsstufen des Kokains an, drei Nullen stehen für beste Qualität - zeigt den Kampf um Handelsrouten und Vormachtstellungen in dem lukrativen Geschäft mit Kokain, das von Millionen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten konsumiert wird. Dabei verweben die Macher geschickt die unterschiedlichen Handlungsstränge auf verschiedenen Kontinenten und verdeutlichen, dass die Gewinne aus dem Drogenhandel längst Teil unseres Wirtschaftssystems sind.Entsprechend fanden die Dreharbeiten innerhalb knapp eines Jahres auf drei Kontinenten (Nord-Amerika, Europa und Afrika) und in sechs Sprachen (Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Wolof und Arabisch) statt. Die achtteilige Serie wurde produziert von Cattleya (gehört zu ITV Studios) und Bartlebyfilm für Sky, Canal+, Amazon Prime Video und Studiocanal TV.Kreiert wurde die Serie von Stefano Sollima und den Head-Autoren Leonardo Fasoli ("Gomorrha - die Serie") und Maurizio Katz ("The Bridge"). Die erste Episode basiert auf einem Treatment von Fasoli und Sollima mit Stefano Bises und Roberto Saviano. Max Hurwitz ("Hell on Wheels") und Maddalena Ravagli ("Gomorrha - die Serie") vervollständigen das Team der Autoren.Facts:Originaltitel: "ZeroZeroZero", Thrillerserie, 8 Episoden, à ca. 60 Minuten, I/F 2019. Regie: Stefano Sollima, Janus Metz, Pablo Trapero. Darsteller: Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Érick Israel Consuelo.Ausstrahlungstermine:Ab 26.3.2020 immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.Die komplette Staffel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. 