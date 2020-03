Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Achterbahnfahrt an den Börsen geht weiter. Gestern erlebten die Börsen weltweit den besten Handelstag seit langer Zeit. Andreas Lipkow von Comdirect glaubt, dass die Corona-Krise mittlerweile in den Kursen enthalten ist, warnt aber vor Rückschlägen. Eine wichtige Rolle spielt derzeit auch der Ölpreis. Lipkow verweist auf die Bedeutung für den US-Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote dürfte sich seiner Meinung nach zunächst deutlich verschlechtern. Allerdings nicht so schlimm wie von manchen befürchtet. Außerdem geht es im folgenden Interview um mögliche Gewinner bzw. Verlierer der Corona-Krise, die aktuellen Zahlen von Nike und die Flucht vieler Anleger in den US-Dollar.