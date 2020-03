Der Brent-Ölpreis hat sich am Mittwochvormittag klar schwächer gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte kurz vor 11.00 Uhr in London bei 27,33 Dollar je Barrel (159 Liter) und damit um 1,37 Prozent tiefer als am Vortag.In der Früh hatten die Ölpreise ihre jüngsten Gewinne noch verteidigt, rutschten im Laufe des Vormittags jedoch in die Verlustzone. ...

