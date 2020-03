Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht in der aktuellen Corona-Krise trotz der massiven Wachstumseinbußen auch Chancen für Deutschland. "Wenn wir jetzt richtig und besonnen handeln, werden wir auch wirtschaftlich stärker aus dieser Krise hervorgehen, als wir in diese Krise hineingegangen sind", sagte der CDU-Politiker im Deutschen Bundestag. "Unser Ziel muss darin bestehen, dass die Marktwirtschaft diese Bewährungsprobe mit Bravour besteht."

Allerdings räumte er ein, dass die deutsche Volkswirtschaft nach zehn guten Jahren mit Wachstum und Rekordbeschäftigung in schwerem Wasser sei. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sorge dafür, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nicht wachsen, sondern schrumpfen werde und dass viele einen Preis dafür zahlten durch weniger Verdienst, weniger Einnahmen und weniger Wohlstand.

Daher sei es nun wichtig, dass die Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft, der Menschen und des Gesundheitssystems nun rasch und unbürokratisch umgesetzt werden. Er bekräftigte, es sei der Ehrgeiz der Bundesregierung, dass vor dem 1. April ersten Zahlungen ankommen, damit Mieten, Kredite und Löhne gezahlt werden könnten.

Die Krise sei eine "Bewährung für das, was unser Land groß gemacht hat", nämlich die soziale Marktwirtschaft. Diese müsse man nun entschlossen schützen.

Der Bundestag will am Nachmittag ein Rettungspaket in beispielloser Höhe beschließen. Dazu gehört ein Nachtragshaushalt, der 156 Milliarden Euro an neuen Schulden vorsieht, mit dem auch Soforthilfen für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige finanziert werden soll. Auch ist ein Rettungsschirm für größere Unternehmen mit Garantien, Krediten und Rekapitalisierungsmaßnahmen in Volumen von bis zu 600 Milliarden Euro geplant.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2020 06:30 ET (10:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.