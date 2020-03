Hannover (www.anleihencheck.de) - Neben den Hilfsprogrammen des Bundes haben auch immer mehr Länder, mehr oder weniger konkrete, Hilfsschirme aufgespannt, um betroffenen Unternehmen Hilfe anzubieten, so die Analysten der Nord LB.Dabei würden sich die bisher bekanntgegebenen Maßnahmen auf Steuererleichterungen, die Ausweitung von Bürgschaften sowie die Bereitstellung von Liquidität konzentrieren. Einhergehen dürften die vielfach in Aussicht gestellten Nachtragshaushalte mit einer erhöhten Verschuldung, welche jedoch mit Blick auf die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse, in der aktuellen Ausnahmesituation zulässig sei. Was dies für die Fundingaktivitäten im EUR-Benchmarksegment bedeute, würden die Analysten in dieser Ausgabe erörtern. ...

