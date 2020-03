Die von den Mitgliedern der VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau (AGAB) in Deutschland verbuchten Auftragseingänge lagen 2019 mit 18,3 Milliarden Euro stabil auf Vorjahresniveau. Damit konnten sich die Unternehmen in einem volatilen Marktumfeld, das von starkem Preis- und Wettbewerbsdruck sowie vielfältigen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt war, gut behaupten. Besonders erfreulich war laut Verband, dass die Mitglieder der AGAB 2019 deutlich mehr Großaufträge als noch im Vorjahr verbuchen konnten. Bei diesen zumeist schlüsselfertigen EPC-Projekten spielen neben der Planung immer häufiger auch Bau, Betrieb und Wartung der Anlagen eine wichtige Rolle.

"Der VDMA-Großanlagenbau unterstreicht mit der Bereitstellung solcher umfassender Leistungspakete seine führende Position als Anbieter von Komplettlösungen über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg", ordnet Jürgen Nowicki, Sprecher der AGAB und Senior Vice President & CFO von Linde Engineering, die Entwicklung des vergangenen Jahres ein.

Digitalisierung hilft in der Corona-Krise

Für das aktuelle Jahr wagte der Verband in der Pressekonferenz am 25. März keine Prognose und kassierte die Erwartung aus dem Vorjahr, dass 2020 ein Jahr des Aufschwungs werden soll: Zu hoch sind die Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie und des fallenden Ölpreises. "Die kurzfristigen Aussichten für den Industriezweig lassen sich daher nicht seriös prognostizieren, zum jetzigen Zeitpunkt erscheint ein Rückgang der Auftragseingänge im Jahr 2020 unvermeidlich", so Nowicki: "Wir schauen auf einen sehr guten Auftragsbestand, aber wie lange der ausreicht, um uns durch die aktuelle Krise zu tragen, ist offen." Selbst ein Einbruch der Bestellungen wie während der Finanzkrise 2009 kann nicht ausgeschlossen werden. "Der Großanlagenbau reagiert agil und flexibel auf diese Herausforderungen. Die Mitglieder unseres Verbandes stellen damit sicher, das wichtige Funktionen wie etwa die Beschaffungs- und Baustellenorganisationen und das Engineering im Sinne der Kunden arbeitsfähig bleiben", versichert der AGAB-Sprecher.

Die jüngsten Erfahrungen hätten gezeigt, dass Anlagenbau auch aus dem Homeoffice möglich ist. Als Beispiel führte Nowicki sein Unternehmen Linde Engineering an, bei dem inzwischen 1.800 Mitarbeiter aus Pullach zuhause an Projekten arbeiten: "Die Projekte laufen nach Plan und die Mitarbeiter sind sehr diszipliniert", berichtet Nowicki: "Es wurden sehr ...

