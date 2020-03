NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Energiekonzern habe auf seinem Kapitalmarkttag ermutigende Signale für Gewinne und Dividenden gesendet, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Robustheit mit Blick auf die Viruskrise sei hervorgehoben worden./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 07:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000ENAG999

