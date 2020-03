Deutsche Telekom -3.84% richindustries (RICHI2): Ich beabsichtige mit der Deutschen Telekom AG den nächsten Situation-Trade zu machen. Die Telekom verfügt in der aktuellen Krise über stabile Einnahmen. Die Handy Rechnung wird in letzter Konsequenz von den Verbrauchern eher bezahlt. Das Datenvolumen, Homeoffice etc. wird sich nach Corona tendenziell erhöhen. Die Zinsen werden weiter fallen oder länger sehr niedrig bleiben. Das kommt Unternehmen mit hohem Fremdkapitalbedarf gelegen. Wenn die Krise, hoffentlich bald, dann überstanden ist, werden wieder Dividendenpapiere gesucht, angesichts der bestehenden Nullzinsen. Ich werde also Telekom wie gewohnt im cost average Stil weiter ausbauen. (25.03. 12:25) >> mehr comments zu Deutsche Telekom: ...

