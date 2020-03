Reply wurde in der IoT C&SI-Umfrage 2020, einer Branchenstudie des unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens teknowlogy Group/PAC, zum führenden IoT-Anbieter in Europa ernannt.

Die Umfrage vergleicht 32 internationale Beratungsunternehmen und Systemintegratoren, die Internet of Things- (IoT-) Projekte umsetzen, anhand von 24 KPIs, darunter Themen wie Wettbewerbsfähigkeit, Beratungskompetenz, Implementierung, Lösungsentwicklung, Zusammenarbeit, Kundenzufriedenheit und Business Value. Das Ranking ist nach geografischen Regionen sowie Projektszenarien wie "Consulting", "Connected Vehicles", "Smart Cities" und "Digital Factory" unterteilt.

Reply erhält die Auszeichnung "Top Ranked" in den Kategorien "Partner of Choice", "Industry Expertise", "Implementation Skills", "Working Culture", "Collaboration" und "Effectiveness". In allen Kategorien werden konkurrierende IoT-Dienste zwischen den analysierten Anbietern identifiziert. In weiteren 15 Kategorien rangiert Reply als "Leader" in Bezug auf IoT-Projekte.

Die Studie bescheinigt Reply eine starke Umsetzungskompetenz für IoT-Projekte und Branchen-Know-how, in Kombination mit einem kooperativen Arbeitsstil und einer vorbildlichen Unternehmenskultur. Sie belegt zudem die effiziente Umsetzung von Projekten, die Kunden beim Erreichen ihrer Geschäftsziele unterstützt.

Dazu Filippo Rizzante, CTO von Reply: "Die Positionierung von Reply in einem starken Wettbewerbsumfeld zeigt deutlich den hohen Standard und das Potenzial unserer IoT-Kompetenz. Weltweit arbeiten unsere Teams an der Entwicklung innovativer IoT-Projekte mithilfe der neuesten Technologien in allen Branchen. Dieses Ergebnis unterstreicht die hohe Agilität der Unternehmensgruppe, die auf ein dezentrales und hochspezialisiertes Netzwerk von Unternehmen mit umfangreicher Branchenexpertise und tiefem Technologie-Know-how setzt."

Für weitere Informationen zur IoT C&SI-Umfrage 2020: Link

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die auf den neuen Paradigmen wie AI, Cloud-Computing, den Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Reply bietet Beratung, Systemintegration und digitale Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie in der öffentlichen Verwaltung. www.reply.com

teknowlogy Group/PAC

Die teknowlogy Group ist das führende unabhängige europäische Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die IT-Branche. Sie vereint die Expertise von zwei Unternehmen, jedes für sich mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte im Bereich der Marktforschung und Beratung sowie lokalen Präsenz in den fragmentierten europäischen Märkten: CXP und PAC (Pierre Audoin Consultants). www.teknowlogy.com und www.pac-online.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200325005046/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 011 7711594

Aaron Miani

a.miani@reply.com

Tel. +39 02 535761