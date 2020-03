Die US-Auftragseingänge langlebiger Güter stiegen im Februar unerwartet an - Der US-Dollar-Index verzeichnet leichte Tagesverluste nahe 101,50 - Die Bestellungen von Gebrauchsgütern stiegen im Februar um 1,2% oder 2,9 Milliarden Dollar auf 249,4 Milliarden Dollar, teilte das US Census Bureau in seinem Vorabbericht am Mittwoch mit. Dieser Wert lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...