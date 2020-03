CENTOGENE startet Pilotprojekt zur Diagnose von unentdeckten Covid-19-FällenDGAP-News: CENTOGENE AG / Schlagwort(e): Sonstiges CENTOGENE startet Pilotprojekt zur Diagnose von unentdeckten Covid-19-Fällen25.03.2020 / 14:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGCENTOGENE startet Pilotprojekt zur Diagnose von unentdeckten Covid-19-Fällen* Breites Testen auch bei Gesunden ist unerlässlich, um Infektionsketten wirksam zu unterbrechen* Gesellschaftspolitische Entscheidungen müssen auf Basis einer guten Datengrundlage zur Infektionssituation getroffen werden* CENTOGENEs Pilotprojekt zur Diagnose von Covid-19-Fällen startet in und um Rostock als Blaupause für ein mögliches deutschlandweites Verfahren* CENTOGENE strebt bis zu ca. 10.000 bis 20.000 Tests pro Tag anCambridge, MA, USA & Rostock, Berlin, Deutschland, 25. März 2020: CENTOGENE (CNTG), ein weltweit führendes Diagnostik-Unternehmen mit Schwerpunkt auf seltenen Erkrankungen, das das Ziel verfolgt, so früh wie möglich klinische Daten aus der molekularen Diagnostik in verwertbare Informationen für die Prognose und Therapie von Patienten mit seltenen Erkrankungen umzuwandeln, engagiert sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das Unternehmen hat ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, um lokale und nationale Behörden bei der Diagnose beziehungsweise dem Ausschluss von Covid-19-Fällen zu unterstützen. In diesem Zusammenhang testet CENTOGENE zunächst regional und im weiteren Verlauf auch deutschlandweit infrastrukturrelevante Mitarbeiter von Organisationen wie Rettungsdiensten, Feuerwehren und Polizei sowie Mitarbeiter aus risikohohen Bereichen des Gesundheitswesens. Ziel ist es, die Arbeitsfähigkeit durch einen negativen Test sicherzustellen bzw. die Virusverbreitung von positiv Getesteten zu verhindern. Die Analyse der Infektionszahlen anderer Länder wie etwa Südkorea, Taiwan und Singapur zeigt, dass vor allem das breite Testen auf Covid-19-Infektionen auch bei asymptomatischen Bürgern dazu beigetragen hat, dass diese Länder verhältnismäßig gering betroffen sind.Breites Testen ermöglicht faktenbasierte Entscheidungen und regional adaptierte Lösungen"Als in Deutschland angesiedeltes Unternehmen verstehen wir es als unsere gesellschaftspolitische Aufgabe, unsere weltweite Expertise in der Diagnostik genetischer Erkrankungen nun auch in den Dienst der Diagnostik von Covid-19 zu stellen", sagte Prof. Dr. Arndt Rolfs, CEO von CENTOGENE. "Das umfangreiche Testen systemrelevanter Berufsgruppen sowie von Mitarbeitern des Gesundheitswesens ist enorm wichtig, um Infektionsketten wirkungsvoll zu unterbrechen, damit unser Land funktionsfähig bleibt."Derzeit werden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung täglich ca. 12.000 bis 20.000 Tests durchgeführt, der tatsächliche Bedarf ist vermutlich jedoch ca. 30-mal so hoch. Die derzeitigen Testungen reichen nach Ansicht Prof. Rolfs nicht aus, um valide Daten für weitergehende Entscheidungen zu erheben. Er empfiehlt die flächendeckende Testung von Hochrisikopatienten, Menschen im Alter von über 70 Jahren oder mit relevanten Vorerkrankungen sowie von deren Kontaktpersonen wie Pflegepersonal, und deren gezielte Überwachung, um unsere Bevölkerung effektiv gegen die Folgen der Infektion zu schützen.Pilotprojekt in und um Rostock als Blaupause für ein mögliches deutschlandweites VerfahrenIn enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung und dem Führungsstab der Hansestadt Rostock sowie der Universitätsmedizin Rostock bietet CENTOGENE daher zunächst täglich über 1.000 Covid-19-Analysen für Mitarbeiter aus infrastrukturrelevanten Bereichen der öffentlichen Organisationen an. Das Unternehmen strebt an, ab Anfang April 2020 die Testkapazität auf bis zu 5.000 bis 10.000 Tests pro Tag zu erhöhen. So führt Rolfs weiter aus: "Man sollte nicht nur darauf setzen, von Herstellernzugelassene und meist teure Testkits geliefert zu bekommen, denn die sind derzeit weltweit äußerst knapp. Wir sollten akkreditierten und zertifizierten Laboren - in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden - die Möglichkeit geben, selbst aus den Kernkomponenten heraus entwickelte Covid-19-Tests zu validieren und anzubieten. Die notwendigen Schritte müssen direkt im Labor zertifiziert und durch die jeweils zuständigen Behörden überwacht werden."CENTOGENEs Testverfahren erfolgt mit Hilfe eines Rachenabstrichs, den die Patienten unter Anleitung selbst vornehmen können. Die Proben werden an Abnahmestellen gesammelt und anschließend an das Labor in Rostock verschickt. Das dortige Testsystem beruht auf einem validierten Verfahren entsprechend des WHO-Charité-Systems und weist die RNA-Erbsubstanz des Virus nach. Ein Befund liegt meist innerhalb von 8 bis 12 Stunden vor, positive Ergebnisse werden durch eine zweite, unabhängige Methode validiert. Anschließend wird gemäß den Vorgaben das zuständige Gesundheitsamt über ein positives Testergebnis informiert.Alle üblichen Tests des Unternehmens können, trotz erhöhter Kapazitäten, wie gewohnt zum Wohle der Patienten durchgeführt werden.Über CENTOGENECENTOGENE arbeitet in den Bereichen Diagnostik und Forschung seltener Krankheiten und generiert aus klinischen und genetischen Daten Informationen für Patienten, Ärzte und Pharmaunternehmen, die sich in die Praxis umsetzen lassen. Unser Ziel ist es, die Rationalität von Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und mit unseren umfassenden Daten, darunter epidemiologische und klinische Informationen sowie innovative Biomarker, zur Entwicklung neuer Therapien für seltene Krankheiten beizutragen. CENTOGENE verfügt über eine proprietäre, globale Plattform für seltene Krankheiten. Zum Stand 31. Dezember 2019 umfasste diese etwa 2,1 Milliarden Datenpunkte von rund 500.000 Patienten aus über 120 Ländern - das entspricht durchschnittlich 600 Datenpunkten pro Patienten.Die Plattform des Unternehmens umfasst epidemiologische, phänotypische und genetische Daten von Patientengruppen weltweit. sowie eine Biobank mit biologischen Proben, die als Referenzquelle für die Forschung dient. Nach unserem Wissensstand stellt CENTOGENE die weltweit einzige Datenbank bereit, die Daten parallel auf mehreren Ebenen analysieren kann. Diese bildet eine unverzichtbare Ressource für das Verständnis seltener Erbkrankheiten, ist bei der Erkennung von Krankheiten hilfreich und unterstützt die pharmazeutische Industrie bei der Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln. Zum Stand 31. Ansprechpartner für die Presse:CENTOGENE press@centogene.comMC Services AG Anne Hennecke / Susanne Kutter 0211 529252 22 / 0211 529252 27 centogene@mc-services.eu 