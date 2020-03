Medienmitteilung Uznach, 25. März 2020

Bank Linth beteiligt sich an Programm zu Überbrückungskrediten

Die Bank Linth LLB AG stellt im Rahmen des offiziellen Garantieprogramms der Behörden schnell und unkompliziert Überbrückungskredite zur Verfügung. Diese sollen Einzelunternehmen, Personengesellschaften und juristische Personen, die aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Engpässe geraten sind, unterstützen. Für die rasche Abwicklung hat die Bank Linth einen KMU Desk mit Spezialisten in der Kreditabwicklung und für Firmenkundengeschäfte eingerichtet.

Das Garantieprogramm des Bundes im Umfang von insgesamt CHF 20 Mia. umfasst zwei Kreditformen: Beträge bis CHF 500'000 und Beträge von CHF 500'000 bis CHF 20 Mio. Dabei steht die unkomplizierte und rasche Abwicklung im Fokus der Bestrebungen. Die Bank Linth stellt die nötigen Formulare dafür auf ihrer Webseite unter www.banklinth.ch/ueberbrueckungskredit zur Verfügung. Unternehmen können ihren Kreditantrag, der 10 Prozent ihres Jahresumsatzes nicht übersteigen darf, zusammen mit ihrem letzten Geschäftsabschluss per Email an kmu-desk@banklinth.ch einreichen. Der extra eingerichtete KMU Desk vermittelt auch relevante Kontakte aus dem Partnernetzwerk der Bank Linth - für Anfragen im Bereich Vertrags-, Steuer- oder Arbeitsrecht oder für Hilfe beim Antrag zur Kurzarbeit. Grundsätzlich fungiert als erste Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden der persönliche Berater bzw. die persönliche Beraterin.



Direkter Link und Kontakt

Bank Linth Webseite: www.banklinth.ch/ueberbrueckungskredit

Bank Linth KMU Desk: kmu-desk@banklinth.ch

Für Fragen steht Ihnen Marlène Frey, Leiterin Unternehmenskommunikation, per Telefon 055 285 71 31 bzw. 079 245 24 10 oder per E-Mail marlene.frey@banklinth.ch zur Verfügung.

Die Bank Linth (www.banklinth.ch) ist mit 20 Standorten und einem Geschäftsvolumen von CHF 13.7 Mia. die grösste Regionalbank der Ostschweiz. Mit einem zukunftsweisenden, auf die persönliche Beratung ausgerichteten Geschäftsstellenkonzept ist sie in den sechs Regionen Linthgebiet, Zürichsee, Sarganserland, Ausserschwyz, Winterthur und Thurgau vertreten. Die Bank Linth ist an der SIX in Zürich kotiert (Symbol: LINN). Sie befindet sich im Besitz ihrer Mehrheitsaktionärin, der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), sowie weiterer rund 10'400 überwiegend in der Region wohnhafter Aktionäre.