Trotz der zahlreichen Konjunkturpakete in aller Welt bleiben die Anleger an Europas Börsen in Habachtstellung. Rezessionsängste infolge der Corona-Krise prägten auch am Mittwoch den Handel. Dax und EuroStoxx50 notierten nach deutlichen Kursausschlägen am Nachmittag jeweils kaum verändert bei 9702 beziehungsweise 2731 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...