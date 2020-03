Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta027/25.03.2020/15:05) - Der Vorstand der Erste Group Bank AG hat heute beschlossen, die für 13. Mai 2020 in Wien geplante ordentliche Hauptversammlung auf Grund bestehender administrativer Versammlungsrestriktionen auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu verschieben.



Darüber hinaus hat der Vorstand heute beschlossen, den Dividendenvorschlag für 2019 von EUR 1,5 pro Aktie im Lichte der durch die globale Ausbreitung des Coronavirus steigenden wirtschaftlichen Unsicherheit zu überprüfen. Durch die Verschiebung des endgültigen Dividendenbeschlusses auf einen späteren Zeitpunkt wird der Vorstand in die Lage versetzt, eine faktenbasierte Entscheidung, vor allem hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs, zu treffen und somit die langfristigen Interessen der Aktionäre sowie der Kunden, die die Erste Group in Österreich und Zentral- und Osteuropa mit Bankdienstleistungen versorgt, zu wahren.



