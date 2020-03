DGAP-News: Renk Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Renk Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2020 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-03-25 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. RENK Aktiengesellschaft Augsburg ISIN: DE 0007850000, DE 000A254278 WKN: 785000, A25427 Ergänzung der Einladung zur 117. ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 30. April 2020 in Augsburg In der am 20. März 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zu der am 30. April 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ist in der Kopfzeile unterhalb der Angabe der Firma die zusätzliche Angabe der ISIN und WKN der zum Verkauf eingereichten Aktien zu ergänzen. Vollständig muss die Angabe zu ISIN und WKN demnach lauten: ISIN: DE 0007850000, DE 000A254278 WKN: 785000, A25427 Ansonsten bleibt die am 20. März 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einladung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Augsburg, im März 2020 *RENK Aktiengesellschaft* _Der Vorstand_ 2020-03-25 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Renk Aktiengesellschaft Goegginger Straße 73 86159 Augsburg Deutschland Telefon: +49 821 57000 Fax: +49 821 5700 552 E-Mail: Hauptversammlung@renk.biz Internet: https://www.renk-ag.com/de/home/ ISIN: DE0007850000 WKN: 785000 Börsen: Auslandsbörse(n) München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1007039 2020-03-25

