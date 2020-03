So eine Krise hat ja auch etwas Gutes. Man besinnt sich auf Wesentliches. Gesundheit, sein soziales Umfeld und hat dabei immer den Inhalt des Kühlschranks im Auge. Wir sind jetzt in dieser Krise "angekommen". Unsere Bedürfnisse haben sich ziemlich sicher angepasst. Die Frage ist, ob dies jetzt eine Veränderung auf Dauer auslöst, oder nur temporär. Einmal abgesehen davon, dass sich der Speiseplan immer mehr nach dem Ablaufdatum der jeweiligen im Überschwang der Hamsterkäufe gehorteten Lebensmittel zu orientieren beginnt, nehmen wir inzwischen unser Leben ziemlich sicher anders wahr. Unser Blick nach Außen wird zu nahezu 100% durch Jenen der Medien ersetzt. Kommunikation findet via Telefon oder vielleicht noch Skype statt. Das ...

