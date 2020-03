Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Asiatische Anleihen verzeichneten in der vergangenen Woche starke Kursrückgänge, als eine Welle der Risikoreduzierung über die globalen Märkte hinwegfegte, so Fabrice Jacob, CEO von JK Capital Management Ltd., Hong Kong - ein Unternehmen der La-Française-Gruppe. Als die Infizierungen und Sterberaten des COVID-19-Virus weltweit gestiegen seien und die Mehrheit der westlichen Industrieländer begonnen habe, ihre Bevölkerung durch massive Einschränkungen zu schützen, seien die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen der Krankheit sichtbar geworden. ...

