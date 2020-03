Das gab die Bank im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" bekannt. Die erforderlichen Beschlüsse hierfür seien bereits gefasst worden, heißt es in der Veröffentlichung. Laut dem aktuellen Geschäftsbericht wurde die Verschmelzung bereits am 12. Dezember 2019 beschlossen. Der Verschmelzungsprozess laufe derzeit, noch im März werde mit einem entsprechenden Eintrag in das Firmenbuch gerechnet, sagte BAWAG-Sprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...