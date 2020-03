Köln (ots) - Die WDR Lokalzeit bietet ab sofort auch auf YouTube regionale Informationen rund um die Corona-Krise an: Unter youtube.com/lokalzeit sind Beiträge zum Thema Corona aus allen elf WDR Landesstudios von Bielefeld über Dortmund bis Aachen abrufbar, teilweise schon vor der Ausstrahlung im WDR Fernsehen (montags bis samstags, 19.30 Uhr).Täglich werden bis zu 30 aktuelle Videos eingestellt: Von der Reportage zum Ordnungsamt in Remscheid über das Portrait eines Vaters aus Eschweiler, der bei der Geburt seines Kindes nicht dabei sein darf bis hin zum Beitrag über eine Siegener Firma, die an der Belastungsgrenze arbeitet, um Krankenhäuser mit medizinischem Sauerstoff zu beliefern. Der YouTube-Kanal bietet zudem eine Auswahl verschiedener Playlists für einzelne Regionen in NRW wie Niederrhein, Ruhrgebiet oder Ostwestfalen. Weil die Corona-Krise alle Lebensbereiche betrifft, gibt es auch thematische Playlists, zum Beispiel zu Medizin, Kita und Schule, Hilfsbereitschaft, Freizeit oder Beruf.Aktuelle Berichterstattung auf vielen Kanälen und Faktencheck coronawatchDas neue Angebot der WDR Lokalzeit zu Corona ergänzt die umfangreiche tägliche Berichterstattung aus dem WDR-Newsroom mit den Sendungen WDR aktuell, Aktuelle Stunde und WDR extra, im Hörfunk und auf WDR.de. Auch WDR aktuell bündelt Beiträge bei YouTube. Das neue Format coronawatch klärt zwei- bis dreimal pro Woche auf WDR.de(https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/coronawatch/coronawatch-hitzeempfindlichkeit-102.html)über Falschmeldungen zu Corona auf, widerlegt und stellt sie richtig. Dafür arbeiten Programmvolontär*innen und Newsroom eng mit den Kolleg*innen von Quarks und den Faktenfindern der Tagesschau zusammen.Noch mehr Infos zum erweiterten WDR-Programmangebot in Zeiten von Corona finden Sie hier:https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/sonderprogramm-corona-wdr-100.htmlPressekontakt:WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4556768