Zürich (ots) - Die US-Softwarefirma Palantir unterstützt Gesundheitsbehörden in den USA, Grossbritannien und in diversen Ländern Europas bei der Aufbereitung von Corona-Daten. Sie bietet ihre Dienstleistungen den Staaten kostenlos an. Gemäss «Handelszeitung»-Recherchen hat Palantir auch dem Schweizer Bundesrat ein Angebot vorgelegt. Aufgrund der Datenanalysen der Tech-Firma können die Behörden ihre knappen Ressourcen - medizinisches Personal, Testsets, Intensivplätze, Atmungsgeräte, Verkehrsmittel - besser steuern. Die cloudbasierten Instrumente kamen bereits bei der Cholera-Seuche in Haiti 2010 zur Anwendung.



Kontakt:



Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@handelszeitung.ch



Original-Content von: Handelszeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100845111