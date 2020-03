FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. März: TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 AUT: S&T, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (Call 14.00 h) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert) + 09.30 Bilanz-Pk per Call 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen (detailliert) + 09.30 Bilanz-Pk per Call 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: United Internet, Jahreszahlen + 10.45 Bilanz-Pk (Webcast) 07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Jahreszahlen + 10.00 Bilanz-Pk (Webcast) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) + 11.00 Bilanz-Pk per Call 07:30 DEU: Medigene, Jahreszahlen 07:45 DEU: Baywa, Jahreszahlen (detailliert) + 10.30 Bilanz-Pk per Call 07:45 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) (Call 15.00 h) 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Progress-Werk Oberkirch (PWO), Jahreszahlen (detailliert) 08:45 DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen 09:00 DEU: Enbw, Jahreszahlen (Call 10.30 h) 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (Webcast) 10:00 DEU: Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Jahres-Pk per Call 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Jahreszahlen (Call 11.30 h) 10:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (Pk als Webcast) 11:00 DEU: Deutsche Bahn - Schriftliche Vorlage der wichtigsten Eckdaten 2019 11:00 DEU: Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Kapitalvernichter und Themen der Hauptversammlungen 2020 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht DEU: Befesa, Jahreszahlen, Geschäftsbericht DEU: New Work, Geschäftsbericht DEU: Teamviewer, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Konsumklimaindex 04/20 08:45 FRA: Geschäftsklimaindex 03/20 10:00 EUR: EZB-Wirtschaftsbericht 10:00 EUR: Geldmenge M3 und Kreditvergabe 02/20 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll 13:30 USA: Lagerbestände 02/20 13:30 USA: BIP Q4/19 (dritte Veröffentlichung) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) SONSTIGE TERMINE EUR: Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zur Corona-Krise - EU-Parlament will Maßnahmen im Kampf gegen das Virus auf den Weg bringen 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Fluggastrechten bei Verspätung 09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Widerrufsrechten bei Darlehensverträgen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi