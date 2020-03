FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 8. April: DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 AUT: S&T, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (Call 14.00 h) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert) + 09.30 Bilanz-Pk per Call 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen (detailliert) + 09.30 Bilanz-Pk per Call 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: United Internet, Jahreszahlen + 10.45 Bilanz-Pk (Webcast) 07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Jahreszahlen + 10.00 Bilanz-Pk (Webcast) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) + 11.00 Bilanz-Pk per Call 07:30 DEU: Medigene, Jahreszahlen 07:45 DEU: Baywa, Jahreszahlen (detailliert) + 10.30 Bilanz-Pk per Call 07:45 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) (Call 15.00 h) 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Progress-Werk Oberkirch (PWO), Jahreszahlen (detailliert) 08:45 DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen 09:00 DEU: Enbw, Jahreszahlen (Call 10.30 h) 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (Webcast) 10:00 DEU: Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Jahres-Pk per Call 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Jahreszahlen (Call 11.30 h) 10:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (Pk als Webcast) 11:00 DEU: Deutsche Bahn - Schriftliche Vorlage der wichtigsten Eckdaten 2019 11:00 DEU: Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Kapitalvernichter und Themen der Hauptversammlungen 2020 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht DEU: Befesa, Jahreszahlen, Geschäftsbericht DEU: New Work, Geschäftsbericht DEU: Teamviewer, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Konsumklimaindex 04/20 08:45 FRA: Geschäftsklimaindex 03/20 10:00 EUR: EZB-Wirtschaftsbericht 10:00 EUR: Geldmenge M3 und Kreditvergabe 02/20 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll 13:30 USA: Lagerbestände 02/20 13:30 USA: BIP Q4/19 (dritte Veröffentlichung) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) SONSTIGE TERMINE EUR: Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zur Corona-Krise - EU-Parlament will Maßnahmen im Kampf gegen das Virus auf den Weg bringen 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Fluggastrechten bei Verspätung 09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Widerrufsrechten bei Darlehensverträgen FREITAG, DEN 27. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert) 12:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk per Telefonkonferenz, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: B. Braun Melsungen, Jahreszahlen DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/20 13:30 USA: Konsumausgaben 02/20 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/20 (2. Umfrage) EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Großbritannien, Polen EUR: Moody's Ratingergebnis Ungarn, Schweden SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhalteplan für Wuppertal, Münster 11:00 DEU: Sondersitzung des Bundesrats vor allem zum Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Corona-Krise - mit Finanzhilfen für große Unternehmen, Regelungen zur Kurzarbeit und zur Kündigung von Mietern sowie dem Nachtragshaushalt MONTAG, DEN 30. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Leoni, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Grammer, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 09:30 DEU: ElringKlinger, Bilanz-Pk als Webcast 10:00 DEU: R+V Versicherung - Telefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2019 und Ausblick für das laufende Jahr 16:00 DEU: Software AG, Geschäftsbericht TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen DEU: RIB Software, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Verbraucherpreise HVPI 03/20 11:00 EUR: Wirtschaftsstimmung 03/20 14:00 DEU: Inflationsrate 03/20 (erste Schätzung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/20 DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: TLG Immobilien, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Adler Real Estate, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Tele Columbus, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: RIB Software, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Schaltbau Holidng, Jahreszahlen (detailliert) 11:00 DEU: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biontech, Jahreszahlen (detailliert) DEU: ADO Properties, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Aurelius, Jahreszahlen DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) SWE: Ericsson, Hauptversammlung GBR: Instone Real Estate (detailliert) CDN: Blackberry, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01.50 JPN: Industrieproduktion 02/20 03.00 CHI: Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 08.45 FRA: Verbraucherpreise 03/20 09.00 SPA: BIP Q4/20 09.55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/20 10.30 GBR: BIP Q1/20 11.00 EUR: Verbraucherpreise HVPI 03/20 11.00 ITA: Verbraucherpreise HVPI 03/20 15.00 USA: Case-Shiller Hauspreisindex 01/20 15.45 USA: Chicago PMI 03/20 16.00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 03/20 22.30 USA: API Ölbericht (Woche) DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt: Wie teuer darf das Basiskonto sein?, Karlsruhe 10:30 DEU: China Day 2020 "Aufbruch in ein neues Jahrzehnt: Strategien für die Zukunft der chinesisch-deutschen Wirtschaftszusammenarbeit", Berlin 11:00 DEU: Online-Pk der Bulwiengesa AG zu einer Studie u?ber den Projektentwicklermarkt in sieben großen deutschen Sta?dten MITTWOCH, DEN 1. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Deutsche Apotheker- und A?rztebank (apoBank), Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biotest, Jahreszahlen (Call) DEU: Evonik, Capital Markets Day, London TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Tankan-Bericht Q1/20 03:45 CHI: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/20 09:15 SPA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 09:45 ITA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 09:50 FRA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 09:55 DEU: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 09:55 EUR: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 10:30 GBR: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 02/20 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 03/20 15:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex 03/20 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 03/20 16:00 USA: Bauausgaben 02/20 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE --- DONNERSTAG, DEN 2. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftszahlen 08:00 DEU: Rocket Internet, Jahreszahlen 10:00 DEU: KfW Bankengruppe, Bilanz-Pk via Call 10:00 DEU: Giesecke+Devrient, Bilanz-Pk via Webcast TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hella, Q3-Zahlen (detaillieert) DEU: Stratec, Jahreszahlen ESP: Iberdrola, Hauptversammlung SWE: Telia, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/20 10:30 DEU: Konjunkturprognose 2020/21 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung - Video-Pk 11:00 EUR: Erzeugerpreise, 02/20 14:30 USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 02/20 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/20 EUR: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), Frankfurt/M. FREITAG, DEN 3. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen via Call TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Auto-Neuzulassungen in Deutschland 03/20 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 09:00 DEU: Pressegespräch mit Commerzbank- Chefvolkswirt Jörg Krämer zur Konjunkturlage 09:00 SPA: Industrieproduktion 02/20 09:15 SPA: PMI Dienste 03/20 09:45 ITA: PMI Dienste 03/20 09:50 FRA: PMI Dienste 03/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Dienste 03/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Dienste 03/20 (endgültig) 10:00 DEU: Auftragseingang Maschinenbau 02/20 10:00 ITA: BIP Q4/20 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/20 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/20 15:45 USA: Markit-Dienstleistungen 03/20 16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 03/20 Moody's Ratingergebnis Slowenien S&P Ratingergebnis Frankreich, Deutschland Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern SONSTIGE TERMINE --- MONTAG, DEN 6. APRIL 2020 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/20 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 04/20 SONSTIGE TERMINE BEL: Dritte Runde der Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen DIENSTAG, DEN 7. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: DekaBank, Bilanz-Pk, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Asos, Halbjahreszahlen DNK: Vestas, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/20 07:00 JPN: Frühindikatoren 02/20 (vorläufig) 07:00 SPA: Verbraucherpreise 03/20 08:00 DEU: Industrieproduktion 02/20 08:45 FRA: Handelsbilanz 02/20 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/20 21:00 USA: Konsumentenkredite 02/20 SONSTIGE TERMINE BEL: Dritte Runde der Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen MITTWOCH, DEN 8. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahreszahlen (Pk per Webcast) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Dermapharm Holding, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR PLD: Zentralbank von Polen, Bekanntgabe Kreditzins 01:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 02/20 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/20 09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/20 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18.3. ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ und ab 30.03.2020 in MESZ./bwi