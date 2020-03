Mainz (ots) - Woche 15/20Sa., 4.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:23.00 das aktuelle sportstudio0.00 heute Xpress (VPS 0.25)0.05 heute-show (VPS 0.30)0.35 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00)Daylight 2.20 Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen (VPS 2.45)4.00 Eine Affäre Undercover (VPS 4.25)-5.30So., 5.4.Bitte Programmänderung beachten:5.30 Länderspiegel (HD/UT)(vom Vortag)Moderation: Ralph SchumacherDeutschland 2020 (Weiterer Ablauf ab 5.55 Uhr wie vorgesehen.)Woche 16/20Sa., 11.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:22.45 das aktuelle sportstudio23.45 heute Xpress (VPS 0.10)23.50 Filmnacht im ZDF (VPS 0.15)Out of Sight 1.40 The Resident - Ich sehe dich (VPS 2.05)3.05 Ein Goldfisch an der Leine (VPS 3.30)5.00 Länderspiegel (HD/UT) -5.30 (von 17.05 Uhr)Deutschland 2020 ("Deutschland von oben" entfällt.)Woche 17/20Sa., 18.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:23.00 das aktuelle sportstudio0.00 heute Xpress (VPS 0.25)0.05 heute-show (VPS 0.30)0.35 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00)Hannibal 2.35 Sleepless Night - Nacht der Vergeltung (VPS 3.00)4.10 Notruf Hafenkante (VPS 4.35)4.55 Länderspiegel (HD/UT)(von 17.05 Uhr)Deutschland 2020 5.20 Menschen - das Magazin-5.30 Woche 18/20Sa., 25.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:23.00 das aktuelle sportstudio0.00 heute Xpress (VPS 0.25)0.05 heute-show (VPS 0.30)0.35 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00)Roter Drache 2.30 Ich kämpfe niemals wieder (VPS 2.55)4.10 Länderspiegel (HD/UT)(von 17.05 Uhr)Moderation: Yve FehringDeutschland 2020 4.35- Ein Hund namens Beethoven5.55 Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4556820