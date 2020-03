Vaduz (ots) - Die Probenentnahmen für Labortests werden ab nächsten Montag,30. März in einer Drive-Through-Anlage in der Marktplatzgarage in Vaduz vorgenommen. Die telefonische Vorabklärung über die Hotline bleibt unverändert.Bislang wurden insgesamt 53 Personen, die in Liechtenstein wohnhaft sind, positiv auf das Coronavirus getestet. Die Regierung setzt alles daran, um eine Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu verlangsamen und damit eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.Probenentnahme im AutoNoch bis am Sonntag finden die Probenentnahmen für Labortests im Landesspital statt. Ab Montag, 30. März, 08:00 Uhr werden die Entnahmen in einer neuen Drive-Through-Anlage in der Marktplatzgarage in Vaduz stattfinden. Zu testende Personen werden bei einer telefonischen Vorabklärung aufgefordert, mit dem Auto zur Marktplatzgarage zu fahren. Dort wird morgen Freitag im westlichen Bereich des Erdgeschosses die Testanlage aufgebaut. Die zu testende Person verlässt das Auto nicht. Der Abstrich erfolgt durch das Fenster im Auto. Für Personen, die nicht selber im Auto fahren können, besteht auch die Möglichkeit, die Anlage zu Fuss aufzusuchen.Telefonische Vorabklärung auf jeden Fall notwendigAn den bisherigen Kriterien, welche Personen getestet werden und welche nicht, ändert sich nichts. Tests an Personen ohne Symptome ergeben keinen Sinn. Weiterhin ist für einen Test auch eine telefonische Vorabklärung notwendig. Für diese Vorabklärung steht die ärztliche Beratung unter der Telefonnummer 00423 235 45 32 weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung. Personen, die ohne telefonische Vorabklärung bei der Testanlage erscheinen, werden nicht getestet.Entlastung für den SpitalbetriebFür den Spitalbetrieb ist das aktuelle Test-Vorgehen mit der Zunahme der zu testenden Personen eine Herausforderung. Bei steigenden Fallzahlen, die zu Hospitalisationen führen, würde die Situation verschärft. Mit der Drive-Through-Anlage kann sich das Spital wieder auf die Kernaufgabe im stationären Spitalbetrieb konzentrieren. Die Organisation und Durchführung der neuen Testumgebung wird in Kooperation mit der Ärztekammer aufgebaut. Hotlines zum Thema CoronavirusAktuelle Informationen unter www.regierung.li/coronavirusAmt für Gesundheit / Gesundheitsbezogene Massnahmen der Regierung T +423 236 73 46 - Montag bis Freitag zu BürozeitenSchulamt / Fragen zum SchulbetriebT +423 236 70 40 - Montag bis Freitag zu BürozeitenAmt für Volkswirtschaft / Kurzarbeitsentschädigung T +423 236 69 43 - Montag bis Freitag zu BürozeitenLandesspital / NotfälleT +423 235 44 11 - ganze Woche; 24 Std.Hotline für TestsT +423 235 45 32 - ganze Woche; 24 Std.Corona-Anlaufstellen der Gemeinden / für Nachbarschaftshilfe T +423 340 11 11 - Montag bis Freitag zu BürozeitenAllgemeine FragenT+423 236 76 82 - Montag bis Freitag zu BürozeitenWas ist ein Verdachtsfall?- Symptome einer akuten Erkrankung der Atemwege (z.B. Husten oderAtemnot) und/oder- Fieber von mindestens 38°C Was ist bei einem Verdachtsfall zu tun?Bleiben Sie zu Hause. Gehen Sie nicht mehr in die Öffentlichkeit. Wenn Sie das Gefühl haben, dass aufgrund der Stärke der Symptome ein Arztbesuch notwendig ist, melden Sie sich telefonisch beim Landesspital: +423 235 45 32.Begeben Sie sich nicht in eine Arztpraxis, wenn Sie nicht dazu aufgefordert werden.Kontakt:Ministerium für GesellschaftManuel Frick, GeneralsekretärT +423 236 60 19Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100845114