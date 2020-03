Der EuroStoxx50 steigt um weitere 3,13 Prozent auf 2800,14 Punkte.Paris - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch an ihren Kurssprung vom Vortag angeknüpft und sich weiter erholt. Ein in den USA vor der Verabschiedung stehendes, zwei Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Coronavirus-Krise öffnete weltweit Tür und Tor für weitere Erholungsgewinne nach dem jüngst drastischen Börsencrash. Der EuroStoxx50 stieg um weitere 3...

